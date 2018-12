Cicchitto (ReL): Regeni, Presidente della Camera sviluppa di fatto una politica estera parallela, non concordata con il Governo e non decisa dallo stesso Parlamento

Agenpress. Siamo di fronte a un guazzabuglio istituzionale fino a prova contraria una cosa così delicata come la politica estera la fa il Governo nel suo complesso, il presidente del consiglio e il ministro degli Esteri. Non è il presidente della Camera che lavora in modo esplicito e dichiarato per rompere le relazioni fra l’Italia e un altro Paese, in questo caso l’Egitto.

La questione egiziana presenta aspetti assai delicati perché da un lato noi dobbiamo mantenere alta la pressione per arrivare alla verità sulla fine di Regeni praticata da un nucleo dei servizi egiziani ed è gravissimo che finora non ci sia stato un contribuito per svelare la verità.

Dall’altro lato però noi non possiamo e dobbiamo rompere totalmente con l’Egitto e il suo Governo perché un rapporto politico con esso è indispensabile visto il ruolo assai importante che quel Paese tradizionalmente esercita nel Mediterraneo: da un lato sulla vicenda israeliano-palestinese dall’altro lato sulla Libia.

E allora non dobbiamo fare una azione politica e diplomatica trasparente che da un lato continua a mantenere forte la pressione sul caso Regeni e dall’altro lato continuare ad avere rapporti politici ciò governo di quel Paese. Per di più l’unica possibilità per riuscire ad avere verità sul caso Regeni è quello di continuare ad avere rapporti politici con quel Paese: se rompiamo non avremo novità su Regeni e avremo danni su tutti gli altri scacchieri, politici, militari ed economico finanziari.

Operazioni di immagine magari per marcare l’esistenza di una posizione differenziata all’interno di un movimento che sta al governo sono puro avventurismo e irresponsabilità.

Così Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Liberta’, ex presidente della commissione affari esteri della Camera.