Librandi (Pd): Governo, da Conte solo dichiarazioni di circostanza

Agenpress. Siamo sicuri che il presidente del Consiglio stupirà il mondo e gli italiani con l’ineffabile inutilità delle sue dicharazioni.

Non sappiamo quanto saranno stupiti i nostri cittadini della pressapochezza del Governo che, in un momento in cui la disoccupazione ha ripreso a crescere ed il PIL si e’ fermato, vagheggia impossibili ricette economiche che la realtà’ rende impossibili e pericolose ogni giorno che passa…qui non si tratta di “tornare al futuro” ma alla realta’!

Così in una nota la dichiarazione dell’on. Gianfranco Librandi (Partito democratico).