Manovra: Codacons e altre 10 Associazioni dei Consumatori scrivono al Presidente Mattarella

Agenpress. Il Codacons e altre 10 associazioni dei consumatori hanno inviato oggi un accorato appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché vigili attentamente sulla manovra del Governo non approvando misure sprovviste della necessaria copertura finanziaria e che potrebbero determinare un danno per la collettività.

Consumatori e imprese sono estremamente preoccupati per una legge di bilancio che raccoglie critiche da più parti e che potrebbe destabilizzare i conti pubblici, e la conferma arriva dagli ultimi dati Istat sulla fiducia di famiglie e imprese, in netto calo sul mese precedente – spiega il Codacons – In tal senso abbiamo inviato una lettera-appello al Capo dello Stato, chiedendo di “controllare tutti gli emendamenti governativi come Sua prassi e dovere per verificare che abbiano effettivamente la copertura finanziaria” – si legge nella missiva spedita oggi.

“Chiediamo a Mattarella di non validare le misure introdotte nella manovra di Governo che possano rappresentare un rischio per la collettività e per i conti pubblici, e la cui approvazione potrebbe avere effetti destabilizzanti su consumatori e imprese determinando un ulteriore calo dei consumi – spiega il presidente Carlo Rienzi – Al tempo stesso abbiamo chiesto al Capo dello Stato di intervenire con una moral suasion sul Governo affinché approvi un emendamento davvero utile ai cittadini, quello per esonerare le Onlus dal pagamento del contributo unificato quando avviano azioni legali a tutela della collettività, emendamento voluto dallo stesso M5S e su cui il Movimento ha ora fatto un ingiustificato dietrofront che rischia di lasciare senza tutele milioni di italiani meno abbienti”.