Papa: non siamo fatti per sonni tranquilli, ma per sogni audaci

Agenpress. “Chi crede in Gesù non può essere triste”, perché “il contrario di un popolo cristiano è un popolo triste”.

“Chi si rattrista rimane solo, non ha amici, ha alleati”: Vede solo la parte oscura della vita. Forse è tutto bello, tutto bianco, tutto luminoso, ma lui o lei, vede la macchia, vede l’ombra in negativo. “Chi invece mette il Signore prima dei problemi, ritrova la gioia”, dice il Papa, e allora smette di piangersi addosso e, anziché contristarsi”, “incomincia a fare il contrario: consolare, aiutare”.

“Noi cristiani siamo chiamati a custodire e diffondere la gioia dell’attesa”, continua Papa Francesco, “attendiamo Dio che ci ama infinitamente e al tempo stesso siamo attesi da Lui”. “Non siamo lasciati a noi stessi, non siamo soli. Siamo visitati già ora”.

Stare in piedi ed alzarsi “dai divani della vita: dalla comodità che rende pigri, dalla mondanità che fa ammalare dentro, dall’autocommiserazione che incupisce”. “Il Signore chiama ciascuno di noi a inoltrarsi in mare aperto”. Dio ci invita non a rimanere attraccati a porti sicuri, o a essere “controlli del molo o a guardiani del faro, ma naviganti fiduciosi e coraggiosi, che seguono le rotte inedite del Signore gettando le reti della vita sulla sua parola”.

Una vita “privata”, priva di rischi e piena di paura, che salvaguarda se stessa, non è una vita cristiana. È una vita senza fecondità. Non siamo fatti per sonni tranquilli, ma per sogni audaci.