Pella (FI): “Annunci senza sostanza: mondo produttivo ed economia reale soffrono”

Agenpress. Siamo già il 1 dicembre, a un mese dal termine ultimo di approvazione della Manovra, e i continui slittamenti dei lavori in Commissione Bilancio dimostrano che il Governo non ha le idee chiare su come fronteggiare i dati negativi che ogni giorno si susseguono nella nostra economia, indebolendo così una posizione già compromessa nei mesi scorsi nei confronti dell’Europa e della Banca europea.

Servono risposte immediate e fattive, finalmente anche i Cinquestelle hanno capito che non sono né “i numerini” né gli annunci dai balconi a fare l’economia reale: ogni giorno che passa i settori produttivi perdono terreno e competitività, in uno scenario quanto mai incerto e sfiduciato da molte, talvolta fantasiose, promesse di Bengodi.

Servono investimenti, non mance elettorali: infrastrutture e iniezioni di risorse nei cantieri aperti, scuole sicure, programmi di messa in sicurezza dal rischio di eventi calamitosi, sblocco di anacronistici vincoli agli Enti locali – specialmente per i Comuni, misure industriali premianti e tagli delle tasse e del costo del lavoro reali, una spesa efficace dei Fondi strutturali europei, specie per il Mezzogiorno, in grado di riattivare politiche pubbliche attive di sviluppo. Un Paese con sei milioni di poveri e un tasso di disoccupazione che continua a salire quattro punti sopra la media dell’Eurozona ha diritto ad avere opportunità, e non può stare ad aspettare che si stampino le tessere per il reddito di cittadinanza.

E’ quanto dichiara l’on Roberto Pella (FI).