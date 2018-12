Porchietto (FI): Regeni, No fughe in avanti, da Governo ci aspettiamo decisioni condivise

Agenpress. La decisione del presidente del parlamento italiano, Roberto Fico, di sospendere i rapporti con la controparte egiziana, fino a quando non saranno stati fatti passi in avanti significativi nel caso dell’uccisione del ricercatore Giulio Regeni ha subito innescato la reazione egiziana che non ha tollerato tale ingerenza. Indubbiamente sul caso Regeni sono ancora troppe le lacune e i dubbi da chiarire ma forse prima di arrivare a tanto sarebbe stato opportuno che il presidente Fico avesse concertato la cosa con il premier Conte e con il ministro degli Esteri Moavero.

Un caso così importante avrebbe meritato una decisione condivisa in seno a tutto il governo prima di essere presa. Come nel caso del Global Compact vi sono temi di cui è giusto farne oggetto di discussione in Parlamento che grazie a Dio ancora esiste.

Così in una nota l’On. Claudia Porchietto (FI).