Porta Vittoria al fondo York Capital, ok del tribunale di Milano

Agenpress. Si è conclusa la lunga vicenda giudiziaria riguardante il progetto urbanistico denominato ‘Porta Vittoria’ e avviato nel 2000 dall’imprenditore Danilo Coppola. Dopo il fallimento della sua società – la Porta Vittoria Spa – l’area era stata affidata a tre curatori fallimentari, che lo sorso gennaio avevano individuato nella società Progetto Vittoria Real Estate Spa, riferibile a York Capital Management Europe (Uk) Advisors Llp, una possibile proposta per completare il progetto immobiliare.

Oggi il Tribunale di Milano, fa sapere Palazzo Marino, ha formalizzato il passaggio di proprietà del complesso alla nuova società, dando così via libera al completamento di Porta Vittoria.

Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica: “Si conclude un capitolo buio per Milano. Porta Vittoria ha rappresentato per molto tempo un vuoto urbano, un luogo di abbandono che finalmente potrà essere recuperato e reso fruibile in sicurezza. Siamo già in contatto con la nuova proprietà che ha avviato le bonifiche dell’area in cui nascerà il parco pubblico, auspichiamo che ora partano al più presto anche le altre opere”.

Federico Oliva, direttore York Capital Management Europe (Uk) Advisors: “Siamo onorati di avere l’opportunità di partecipare a questo progetto di riqualificazione e siamo pronti ad eseguire gli interventi previsti dal nostro piano. Il capoluogo lombardo è una città dinamica in cui crediamo fortemente e riteniamo che il compimento del progetto avrà un impatto positivo sulla vivibilità generale del quartiere per i cittadini’.

Una volta realizzato il parco da 30mila metri quadrati nell’area tra viale Umbria, via Monte Ortigara e via Cervignano, la società potrà avviare la commercializzazione di un primo lotto di residenze. L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione un altro parco pubblico di 10mila metri quadrati a est di via Cervignano e la parte a est di viale Molise, dove è prevista la realizzazione di impianti sportivi. Questi interventi completeranno la parte di progetto già realizzata: oltre alla rete stradale, la parte residenziale, quasi interamente realizzata, il supermercato Esselunga e il parcheggio.

Martedì 11 dicembre, alle 18 alla Palazzina Liberty, si terrà un’assemblea pubblica con l’assessore Maran e la nuova proprietà per informare il quartiere sull’iter di prosecuzione dei lavori.