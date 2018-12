Zangrillo, una squadra nuova per Forza Italia in Piemonte

Agenpress. Dopo un tour che lo ha condotto a incontrare i dirigenti e gli eletti nelle 8 province piemontesi, il coordinatore regionale Paolo Zangrillo ha sciolto le riserve comunicando la nuova squadra che guiderá Forza Italia in Piemonte.

“Ho voluto costruire un team che lavorando insieme restituisca ai cittadini il meglio delle competenze che provengono dal nostro territorio, dai nostri eletti, dai nostri simpatizzanti. Reputo che all’interno del partito ci siano persone con alle spalle esperienze professionali e umane che vanno fatte emergere per convincere altre persone ad avvacinarsi a Forza Italia. Solo le competenze richiamano altre competenze. Ed è per questo che ho costituito, parallelamente, un think tank composto di persone nuove, professionisti del fare, che siano il cuore del partito. Da questo pensatoio mi aspetto idee e proposte per rinnovare il programma del partito visto che è evidente il segnale mandato dal nostro elettorato: alle ultime elezioni ci ha chiesto un profondo rinnovamento”.

Spiega Zangrillo: “Ad affiancarmi sul territorio ho scelto tre vice coordinatori regionali che avranno il compito di fare da raccordo diretto tra il coordinamento regionale, i coordinamenti provinciali e comunali e gli eletti nei vari enti locali: Roberto Rosso avrà pieno mandato a lavorare sull’Alessadrino, l’Astigiano, il Cuneese e il Torinese; Diego Sozzani sul Novarese e Vco e infine Roberto Pella su Biellese, Vercellese oltre che sulla Valle d’Aosta. La responsabilitá della comunicazione e dei social del partito invece sarà affidata a Marco Fontana”.

Prosegue Zangrillo: “La responsabilitá tesseramento è stata confermata in capo a Ugo Cavallera. Sará un compito centrale visto che nei primi mesi dell’anno apriremo la stagione congressuale per il rinnovo dei nostri coordinatori Provinciali e di Torino. Ritengo che finalmente, dopo anni d’attesa, un po’ di competizione interna al partito possa essere utile, in particolare se al centro dei congressi verranno fatti emergere non individualismi fini a se stessi, ma modelli organizzativi e progetti innovativi. Le idee e il confronto arricchiscono un partito”.

Conclude il coordinatore regionale piemontese: “Mi aspetto infine che i dipartimenti tematici siano attivi, permettendo il moltiplicarsi di iniziative su tutto il territorio e dandoci la possibilità di avvicinare i cittadini parlando di temi concreti. Il dipartimento Attività Produttive è stato assegnato a Claudia Porchietto, la Sanità a Mariella Rizzotti, le Politiche Sociali a Daniela Ruffino, il Made in italy a Virginia Tiraboschi, il Turismo a Franco Graglia, l’Agricoltura a Ercole Zuccaro, le Infrastrutture a Diego Sozzani, le Telecomunicazioni a Roberto Rosso, la Giustizia a Enrico Costa e l’Ambiente ad Andrea Fluttero. Confermati Rizzotti come responsabile donne, Nicotra per i seniores e Colletti per i giovani”.