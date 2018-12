2 dicembre, Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù. Sono oltre 40 milioni gli schiavi nel mondo

Agenpress. Quasi 70 anni dall’approvazione della Convenzione Onu (2 dicembre 1949) sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione, ma i numeri di questa piaga sono ancora drammatici: 40,3 milioni di schiavi moderni, costretti a lavorare o a prostituirsi e un business da 354 miliardi di dollari annui.

Numeri che crescono e si alimentano per colpa di regimi dittatoriali, di guerre e fame ma anche tramite il vettore del commercio globale. Infatti molti dei prodotti che acquistiamo e usiamo nella quotidianità, dagli smartphone ai cosmetici fino all’abbigliamento, sono fabbricati da uomini, donne e bambini forzati a lavorare sotto la minaccia della violenza e oltretutto in condizioni disumane.

Stando ai dati del 2016, oltre il 70 per cento delle persone che figurano in condizione di schiavitù, è costituito da donne e ragazze, mentre negli ultimi cinque anni, sono 89 milioni le persone che hanno sperimentato una qualche forma di schiavitù moderna per periodi di tempo che vanno da pochi giorni a tutto il periodo preso in esame. Si tratta di numeri sottostimati perché si riferiscono ai dati disponibili, ma molte sono le lacune per la difficoltà di reperirne di attendibili in regioni chiave come il Medio Oriente e i Paesi Arabi. Lacune che determinano l’esclusione dal rapporto di forme critiche di schiavitù moderna come il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati e il traffico di organi.

La schiavitù, com’è noto, si nutre di guerre e totalitarismi, ecco perché il Paese con più schiavi al mondo risulta essere la Corea del Nord: qui una persona su 10 vive in schiavitù, costretta dallo Stato a lavorare per il “bene della Patria”. Seguono l’Eritrea, il Burundi, la Repubblica Centrafricana. E poi Afghanistan, Mauritania, Sud Sudan, Pakistan, Cambogia e Iran. La schiavitù non risparmia i Paesi ricchi come gli Stati Uniti, l’Australia, il Regno Unito, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e molti altri Paesi europei tra cui l’Italia, dove il terreno fertile per la schiavitù risulta essere il commercio oltre che i flussi migratori.