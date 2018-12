Allo studio della Conferenza Episcopale Italiana un documento per contrastare l’eutanasia

Agenpress. E’ pronto il documento interreligioso sul fine vita messo a punto da Conferenza Episcopale Italiana, diocesi di Roma e venti diverse confessioni religiose. Verrà firmato e presentato ufficialmente a metà dicembre e rappresenta una vera e propria novità. Si intitola “Manifesto dei diritti nei percorsi di fine vita” e ha come obiettivo principale quello di far comprendere come nella cura di un paziente morente la fede ed il rispetto delle pratiche religiose non possano essere ignorate o sminuite.

Le linee generali del manifesto sono chiare, semplici e dirette. E dunque efficaci. Don Massimo Angelelli, direttore dell’ufficio nazionale per la pastorale della saluta della Conferenza Episcopale Italiana, le sintetizza così: “Il testo è composto di nove articoli i quali hanno la funzione di definire, in diversi modi, il diritto al riconoscimento della propria sfera religiosa, spirituale e cultuale. Il momento del fine vita di una persona è estremamente delicato, quindi la struttura sanitaria deve sommare al percorso medico anche il rispetto della dimensione religiosa: le due cose si debbono poter integrare”. Le pratiche religiose, anche riguardo al momento del fine vita stesso, sono diverse da confessione a confessione e di questo l’ospedale o la clinica devono prendere coscienza per poter dare al paziente morente una vera e piena assistenza.

Don Massimo Angelelli conferma anche che la Conferenza Episcopale Italiana sta scrivendo un proprio documento sul fine vita che mira a contrastare le spinte eutanasiche nella società e che dovrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2019. “Non è un documento contro nessuno” ribadisce con forza. “ E’ un testo che servirà per confrontarci senza pregiudizi prima dell’eventuale discussione di una legge sull’eutanasia attiva”.