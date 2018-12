Giorgia Meloni: “La fatturazione elettronica sia obbligatoria solo per le prestazioni d’importo superiore a 10.000 euro”

Mercoledì 12 dicembre alle ore 11 scendiamo in piazza Montecitorio insieme ad artigiani, professionisti, imprenditori e commercianti per chiedere al Governo che la fatturazione elettronica sia obbligatoria solo per le prestazioni di importo superiore a 10.000 euro e che sia posticipata per le piccole imprese al 2022.

E’ quanto dichiara la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.