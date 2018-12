Renzi: “Il Ministro del Lavoro non può essere il titolare di un’azienda in cui esiste il problema del lavoro in nero”

Agenpress. Quando la settimana scorsa Le Iene hanno iniziato a parlare della famiglia Di Maio ho detto: “chi di odio ferisce, di odio perisce”.

E ho chiesto le scuse per come la mia famiglia è stata trattata dai Cinque Stelle in questi anni. In un sussulto di onestà intellettuale Salvini ha ammesso che la sua parte politica aveva sbagliato in passato a utilizzare le famiglie per aggredire gli avversari. Meglio che niente.

I Cinque Stelle invece hanno continuato ad attaccare la stampa, a insultarci, a sottolineare che Di Maio non c’entra nulla e che è comunque colpa di chi c’era prima.

Credo che la settimana appena trascorsa ci lasci tre insegnamenti:

1 – Equitalia, abusi edilizi, lavoro in nero, condoni: ciò che ha fatto il padre di Di Maio riguarda lui e nessun altro. Siamo in presenza di ipotesi di reato molto gravi, decideranno i magistrati: noi siamo garantisti sempre. 2 – Se l’onorevole Luigi Di Maio, invece, ha scelto – dopo essere stato eletto – di fare il prestanome al padre per le sue attività edilizie dovrà spiegare il perché in Parlamento. Il Ministro del Lavoro non può essere il titolare di un’azienda in cui esiste il problema del lavoro in nero, mi sembra ovvio. 3 – Ogni accostamento dei guai dei Di Maio alla mia famiglia fa fioccare le azioni civili per risarcimento danni: ancora oggi un quotidiano ci ha diffamato sul lavoro nero, dicendo il falso, e il suo direttore ne risponderà in tribunale. Del resto, dopo la doppia condanna di Marco Travaglio, fare azioni civili di risarcimento danno è diventato per mio padre un dovere morale, prima ancora che un diritto. E mentre i troll fanno le vittime sui social contro il clima di odio (chissà chi l’ha creato), c’è un Paese che i Cinque Stelle e la Lega hanno portato in recessione. L’economia si sta fermando, la Legge di Bilancio è ancora in alto mare, la fiducia ai minimi da anni. Noi forse eravamo antipatici. Loro sicuramente sono incompetenti. E’ quanto dichiara, in un a nota, Matteo Renzi.