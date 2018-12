Sgarbi: “Ferrara, l’attuale Amministrazione fa scelte che mortificano Città, mi presenterò alle prossime elezioni comunali”

Agenpress. Da qualche mese, grazie alla determinazione e all’equilibrio di mia sorella Elisabetta, pensavo che Ferrara sarebbe stata la città giusta perché la fondazione legata al nome di mio padre e di mia madre rimanesse legata al castello come avevo proposto ben prima che un ferrarese sensibile e buono scrittore diventasse ministro dei beni culturali.

L’equilibrio è durato grazie all’amore e alla forza di spirito di mia sorella fino a quando non si è deciso di allontanare (dal Castello) Niccoló dell’Arca, Bononi, Bastianino, Guercino, De Pisis, Previati, Ortolano e molti altri ferraresi, per non disturbare (a Palazzo dei Diamanti) il francese Courbet per una mostra del consueto provincialismo ferrarese inaugurato dal tale Andrea Buzzoni, direttore per merito di partito e modesto emulo di Marco Goldin.

Ho pensato allora che Ferrara non merita che la sua grandissima tradizione pittorica sia mortificata da proposte sottoculturali (come quelle di FerraraArte), tra affarismo e rendite politiche utilizzando finanziamenti pubblici. E quando poi ho letto che gli sforzi di mia sorella sarebbero stati fallimentari per aver ottenuto 43 mila visitatori non in accordo ma in contrasto con il turismo ordinario in Castello, considerando non il più, che avrebbe portato il castello a quasi a 200mila visitatori, ma il meno, secondo l’interpretazione di un veterocomunista politicamente garantito come Buzzoni, ho pensato che è necessario reagire togliendo la città ai mediocri che ne hanno mortificato e ne mortificano la tradizione e la grandezza culturale.

Una pseudosinistra opportunista ha infatti rimosso tutti i ferraresi illustri per non riconoscerne la superiorità morale e culturale. Cosi’, oltre a non aver nessun dipinto metafisico di de Chirico, Ferrara ha respinto e umiliato, oltre alla memoria di Italo Balbo, Giorgio Bassani, il cui premio è governato dai soliti ignoti, Michelangelo Antonioni, Folco Quilici, Florestano Vancini, che ha vissuto a Roma e che io ho avuto tra i miei amici più autentici e cari, come sanno i suoi parenti più stretti, in particolare la figlia Gloria.

Mettere in dubbio perfino questa profonda amicizia è l’ultimo sfregio che gli scherani comunisti potevano fare a me e alla mia famiglia. Mia madre fu compagna di scuola di Florestano. La misura è colma, per questo ho deciso di presentare per le prossime elezioni comunali ed europee la lista “Rinascimento” per concorrere e conquistare l’amministrazione della città e restituirle il suo primato culturale.

Certo di una vasta alleanza per la liberazione della città, da troppi decenni incatenata e sottomessa, sono disponibile con la lista “Rinascimento”, per la quale ho chiesto anche il contributo di Davide Rondoni, Giordano Bruno Guerri, Michele Ainis, Morgan, Marco Golinelli, a candidarmi sindaco. E comunque aperto a un vasto accordo con persone libere.