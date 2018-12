Abruzzo. Al via il tour antinfluenzale per la campagna di prevenzione promossa dalla Asl della Provincia di Teramo

Agenpress. Ha preso il via Sabato 1 Dicembre l’iniziativa promossa dalla Asl della provincia di Teramo sulla sensibilizzazione dei cittadini alla vaccinazione contro l’influenza in arrivo. Un truk allestito ad ambulatorio itinerante coinvolgerà sei comuni teramani per agevolare i cittadini che vogliono vaccinarsi. Ad usufruirne soprattutto le persone dai 65 anni in su, bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza.

Un servizio gratuito che sta dando già risultati eccezionali, nella sola giornata di apertura sono state somministrate più di 100 vaccinazioni. Numerosi i cittadini che hanno affollato il mezzo adibito ad ambulatorio nella centralissima Piazza Martiri della Libertà a Teramo nelle due giornate di sabato e domenica.

Un’iniziativa dunque che ha incontrato il consenso di giovani, meno giovani ed adulti con una informazione puntuale e professionale da parte del personale medico presente. Soddisfazione e gratitudine è stata espressa dai vertici sanitari della Asl di Teramo per i risultati raggiunti, considerando che per la prima volta in assoluto nella Regione Abruzzo moltissime persone hanno potuto usufruire di una preziosa e specifica attenzione da parte della Asl.

Il programma complessivo prevede una serie di appuntamenti con intere giornate dedicate (dalle ore 10.00 alle 13.00; dalle 15,30 alle 17,30), su diverse piazze e luoghi di aggregazione quali Montorio al Vomano, Centro Commerciale Val Vibrata, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, per terminare Venerdì 7 Dicembre a Silvi Marina.

A fornire il proprio contributo organizzativo e comunicazionale a supporto dell’iniziativa è la One Group, storica impresa di comunicazione dell’Aquila con oltre trent’anni di esperienza nel campo. Sono stati affidati a One Group gli aspetti promozionali, di allestimento e coordinamento logistico.