Airlite. R. Mussolini: mozione è speranza nella lotta contro l’inquinamento

Agenpress. Sono molto soddisfatta per l’approvazione all’unanimità della mozione a mia prima firma a favore dell’utilizzo della tecnologia interamente italiana Airlite, una pittura completamente naturale che permette un abbattimento dell’inquinamento fino al cinquanta per cento. Si tratta di un passaggio di portata significativa per la nostra città, che garantirà la possibilità di compiere un ulteriore passo avanti nella lotta contro lo smog e a vantaggio degli obiettivi contenuti nella Carta di Roma, siglata ieri presso l’Istituto Superiore di Sanità a conclusione del simposio Health and Climate Change».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.

«L’impegno assunto oggi dall’Assemblea Capitolina dimostra che tutelare la salute della cittadinanza è un obiettivo privo di connotazione politica ed è un modo importante per mettere a sistema una metodologia innovativa capace di combattere in maniera efficace un killer pericoloso, l’inquinamento, che, ogni anno, miete vittime e arriva a uccidere, in tutto il mondo, oltre sette milioni di persone.

La fotografia scattata nei giorni scorsi dall’Oms aveva già evidenziato in maniera chiara la necessità di tutelare il clima attraverso una serie di azioni preventive specifiche. È quello che mi auguro si riesca a fare divulgando questo progetto sperimentale e operando in maniera sistematica con un piano di interventi capace di contribuire a migliorare le condizioni ambientali, con particolare riferimento a quei quadranti della città maggiormente interessati al problema dell’inquinamento», conclude il consigliere Mussolini.