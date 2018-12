Distretto Rotary 2080: in dono un Albero di Natale al Comune di Amatrice

Agenpress. Continua l’impegno del Distretto Rotary 2080 verso le aree colpite dal sisma del 2016. Domani, 8 dicembre, si svolgerà presso l’Area del Gusto di Amatrice il Forum “Protezione civile: prevenzione-informazione” organizzato dal Rotary con la collaborazione di esponenti della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile, al fine di divulgare importanti informazioni sulla prevenzione sismica. A termine della manifestazione ci sarà l’Accensione dell’Albero di Natale donato dal Rotary al Comune di Amatrice.

Il Forum- voluto dal Governatore del Rotary Patrizia Cardone e dall’ Amm. Giovanni Vitaloni Presidente Commissione Protezione Civile Distretto 2080 R.I. E Referente Distretti Nazionali verso il Dipartimento della Protezione Civile- è un’iniziativa di grande valenza sociale, perché è necessario acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione anche per i terremoti, come già avviene in altri settori, quali la sicurezza stradale o sanitaria, in modo da limitarne i potenziali danni. Non ci si può più permettere un approccio superficiale nei confronti del rischio sismico. L’esperienza degli ultimi anni ha reso urgente un canale di comunicazione diretto e quotidiano con la collettività, offrendo informazioni e servizi utili come testimoniano le nostre prossime iniziative. Il complicato mondo in cui viviamo rivela sempre una doppia faccia: accanto a quello che risalta nelle pagine di cronaca c’è anche un risvolto dove la competenza e l’umanità si manifestano ogni giorno, anche se non fanno notizia con la stessa frequenza.

I terremoti di agosto e ottobre 2016 hanno richiamato la solidarietà da tutta Italia e non solo. Solidarietà che per il Distretto Rotary 2080 si è poi sostanziata nella messa a disposizione di tempo, esperienza, responsabilità, competenza, raccolta fondi al servizio della comunità.

Nell’immediatezza il Rotary ha fornito generi di prima necessità, scarponcini e cappotti, in ausilio all’iniziativa di sostegno psicologico del Telefono Azzurro. Poi, si è scelto di prestare attenzione al futuro delle nuove generazioni, bisognevoli non solo della ricostruzione delle cose perdute, ma anche di una prospettiva lavorativa legata al territorio. In questa direzione si è conclusa una interessate ipotesi di sostegno all’Istituzione scolastica “Alberghiero di Amatrice“, per cui sostenere l’organizzazione del servizio catering, nel solco della tradizione locale e con apertura verso il mondo.

In occasione del Natale, il Distretto regalerà un albero di Natale al Comune di Amatrice, simbolo di festa e gioia e soprattutto di futuro.

L’accensione dell’albero di Natale è prevista per le 16 presso l’area del Gusto.

Interverranno al Forum: Filippo Palombini, Sindaco di Amatrice; Patrizia Cardone, Governatore Distretto Rotary 2080; Farancesco Maria Palomba, Presidente Rotary Rieti; Veronica De Sanctis, Istruttore Nazionale di Protezione Civile di C.R.I., Coordinatore delle Attività di Emergenza, Vice Delegato Emergenze C.R.I. Rieti; Ing. Luciano Marchetti, già Dirigente Generale dei Beni Culturali, già Responsabile ricostruzione post terremoto dei Beni Architettonici Umbria-Abruzzo; Dr. Antonio Colombi, Agenzia Regionale di Protezione Civile; Amm. Giovanni Vitaloni, Presidente Commissione Protezione Civile Distretto 2080 R.I., Referente Distretti Nazionali verso il Dipartimento della Protezione Civile; Dr.ssa Rita Sicoli, Dipartimento della Protezione Civile Responsabile della Formazione, della Comunicazione e Relazioni con il Pubblico; Prof.ssa Barbara Savo, Istruttore UCIS/ Dogs & Dreams; Prefetto Fabio Carapezza Gottuso, Dirigente Generale dei Beni Culturali per il Servizio della Sicurezza.