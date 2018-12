Lazio, Caramanica (RA): “Bene su animali affezione in ospedale”

Agenpress. “Apprendiamo con soddisfazione l’iniziativa “4 zampe con te”, recentemente messa in campo dalla Regione Lazio. Il provvedimento stabilisce che gli animali d’affezione potranno fare visita liberamente ai loro proprietari ricoverati nelle strutture di cura, prevedendo l’individuazione di aree dedicate in cui autorizzare l’ingresso degli animali. Da oggi, dunque, cani e gatti potranno accedere agli ospedali per far visita ai pazienti.

Si tratta di un passo finalmente importante dopo mesi di immobilismo, che riconosce la funzione terapeutica dei nostri amici a quattro zampe e rappresenta una inaspettata ma positiva inversione di rotta dell’amministrazione Zingaretti verso la tutela animale: ricordo, infatti, che solo un paio di mesi fa il capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio aveva strappato i manifesti dalle mani degli animalisti in protesta, durante una manifestazione Pd. Ci auguriamo, dunque, che si continui con la svolta animalista. Rivoluzione Animalista è a disposizione per dare il proprio contributo”.

Così, in una nota, il segretario nazionale del partito Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica.