A 10 anni Giulia muore di tumore. Il suo sogno: date i miei giochi ai bambini poveri

Agenpress – Si chiamava Giulia ed è morta a dieci anni, per un tumore, nel maggio 2018. Prima di andarsene, dopo aver lottato per quattro anni, ha svelato a mamma Eleonora il suo sogno: regalare ai bambini meno fortunati economicamente di lei i suoi giocattoli. Un desiderio che la madre ha deciso di realizzare iniziando la distribuzione dei doni della sua bambina, creando la pagina Facebook Regaliamo a Cagliari per tutti i bambini: il sogno di Giulia.

“Giulia aveva un aggressivo tumore cerebrale plurirecidivato. Abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla – racconta la mamma su Facebook – Lei era molto buona e generosa. Prima di morire ha preparato delle buste con tutti i suoi giochi e gli abiti per i bambini meno fortunati di lei. Abbiamo così creato un’associazione di beneficenza per distribuirli che porta il suo nome ‘Il sogno di Giulia'”.

La distribuzione dei regali di Giulia viene effettuata ogni mercoledì e venerdì in via Giardini 159, a Cagliari. I volontari raccolgono tutto ciò che può servire alle donne in gravidanza e ai bambini da 0 a 14 anni: abbigliamento, giocattoli, libri, coperte, passeggini e lettini.

Il desiderio di Giulia era di fare il medico.

Giulia aveva un amore innato per i viaggi che considerava come un opportunità unica di arricchimento.

Voleva conoscere posti nuovi attraverso la conoscenza delle persone che rappresentavano per lei una risorsa unica ed insostituibile per comprendere e amare culture diverse.

Sognava un mondo in cui i confini fossero solo un segno tracciato su una carta geografica e non delle barriere invalicabili.

Aveva la necessità di essere sempre circondata da amici con i quali condividere questo suo grande amore, ed ai quali trasmetteva il suo entusiasmo e la sua sete di conoscenza.

Questo era il suo sogno e nella sua immensa generosità avrebbe voluto condividerlo con più persone possibile.

È per questo motivo che Marco, Roberta e Silvio hanno pensato di realizzare qualcosa che potesse rendere questo sogno reale.

È nato così “IL SOGNO DI GIULIA” , un progetto che vuole dare, agli amici ed ai compagni di scuola di Giulia, l’opportunità di arricchirsi attraverso la conoscenza di nuovi luoghi, persone e culture.

Per chi volesse partecipare alla realizzazione de “IL SOGNO DI GIULIA”, la famiglia ha aperto, presso la filiale 07009 di via Barbariga 5/1 34135della banca unicredit di Trieste il cc nr. IT42B0200802209000105196893intestato “Il Sogno di Giulia “sul quale far confluire eventuali donazioni che verranno devolute a realtà impegnate nella realizzazione di progetti di scambio culturale.