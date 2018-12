Strasburgo. Salvini. Arresto per chi esulta online. Grave Antonio Megalizzi

Agenpress – “La nostra polizia postale è all’avanguardia e sta setacciando la rete per cercare gli infami che festeggiano la morte di qualcun altro”, ha detto Matteo Salvini, parlando della situazione seguita all’attentato di Strasburgo, evocando “l’arresto immediato di chiunque in queste ore sta esultando online”.

Dopo l’attentato di Strasburgo, “c’è una situazione di massima attenzione da nord a sud per tutti i radicalizzati, terroristi e gli estremisti di ritorno. Occorre individuare, ricercare, bloccare e arrestare con ogni mezzo: verificare chi entra e chi esce da un Paese. Questo non è un diritto ma un dovere per la difesa del territorio e dei confini”.

Salvini si è però detto rincuorato dal fatto che “grazie a Dio le forze di sicurezza e di intelligence italiane sono fra le migliori al mondo”, sebbene l’Italia debba continuare a “lavorare ancora e meglio” sul fronte del contrasto al terrorismo. Il ministro ha quindi spiegato che l’Italia “è a disposizione delle forze francesi per qualunque scambio di informazioni e di intervento.

Sono gravissime le condizioni di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ferito alla testa da un proiettile durante l’attentato a Strasburgo. Il connazionale sta lottando tra la vita e la morte nell’ospedale in cui è stato ricoverato dopo l’attacco al mercatino di Natale. “Da quello che si è capito – ha detto Danilo Moresco, il padre della fidanzata – Antonio è in coma e non si può operare per la posizione gravissima del proiettile che è arrivato alla colonna alla base del cranio, vicino alla spina dorsale”.

Secondo quanto riportato da La voce del Trentino, il 29enne sarebbe stato colpito alla testa e non è ancora noto in quale ospedale sia ricoverato. Partiti nella notte da Trento, appena appresa la notizia, il papà Domenico, la mamma Annamaria e la sorella Federica, assieme alla fidanzata Laura Moresco, sono arrivati a Strasburgo per stare vicino ad Antonio.