Pomezia. Lega. La situazione della stazione di Santa Palomba è inaccettabile!

Agenpress – Nella giornata di ieri, il consigliere regionale della Lega Laura Corrotti, insieme al coordinatore di Pomezia Roberto Vettraino e i consiglieri comunali Saverio Pagliuso e Mario Pinna, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato in cui attualmente versa la stazione di Santa Palomba.

“I cittadini di Pomezia chiedono maggiore attenzione ai loro problemi che sono quotidianamente costretti a vivere a causa di una mancanza di servizi sempre più evidenti e che interessa, in particolare, i pendolari.

Il problema della stazione ferroviaria di Santa Palomba è, infatti, una priorità da affrontare per le molteplici questioni di sicurezza che ne conseguono: degrado, prostituzione, mancanza di servizi minimi per gli utenti, come i bagni o un semplice bar, e a quanto pare anche aggressioni e rapine.

Episodi che rendono l’utilizzo del trasporto pubblico per i residenti sempre meno una comodità e sempre più una preoccupazione.

Per questo, sarà mio impegno discutere in Regione Lazio la situazione di questa stazione convocando un tavolo tecnico con i principali protagonisti di questa triste vicenda che si va ad aggiungere a quelle già presenti sul territorio limitrofo come quella del campo nomadi di Castel Romano che crea innumerevoli disagi con il degrado causato dal “parco auto” di carcasse carbonizzate presenti nella boscaglia che circonda l’insediamento.“ Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio

“La situazione della stazione di Santa Palomba è inaccettabile! Per questo, chiederemo un consiglio straordinario per la risoluzione della problematica sulla questione sicurezza che interessa quotidianamente migliaia di pendolari.” Così in una nota il coordinatore della Lega al comune di Pomezia Roberto Vettraino e i consiglieri comunali Lega Saverio Pagliuso e Mario Pinna