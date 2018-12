Meteo. Maltempo al Centro Italia e al Sud con piogge. Nevicate al Nord

Agenpress – AL NORD. Molte nubi in Emilia Romagna al mattino con possibili nevicate fino in pianura, tempo più stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Migliora il tempo nel corso della giornata in Emilia, precipitazioni ancora probabili in Romagna, nevose a quote molto basse. Bel tempo sulle restanti regioni.

AL CENTRO. Maltempo al centro Italia con piogge in pianura e neve in montagna, anche abbondante oltre i 1000-1500 metri di quota. Neve in serata e nottata in calo tra Marche e Umbria fino al fondovalle.

AL SUD. Giornata all’insegna del maltempo sia sui settori peninsulari che su quelli insulari con piogge e temporali. Neve in Appennino dalla sera oltre i 1500 metri di quota.

Temperature stazionarie al nord, in aumento al sud Italia.