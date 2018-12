Gagliardi (FI): “Soddisfazione per provvedimento ad hoc per finanziare le opere di difesa a Mare della Liguria”

Agenpress. “Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’emendamento proposto in Commissione finanza dal sottosegretario alle Finanze Massimo Garavaglia, che ringrazio, per la proposta di assegnazione di 8 milioni di euro ad hoc per la Liguria, a seguito dell’ultima emergenza maltempo del 29 e 30 ottobre”.

Ha commentato così Manuela Gagliardi, deputato ligure di FI, l’emendamento alla manovra finanziaria che riprende la sua interrogazione urgente sul tema, già presentata nelle scorse settimane.

“Il maltempo ha interessato anche l’erosione costiera, le dighe, i pontili, le scogliere di protezione e le opere di difesa marittima a protezione degli abitati: tutti questi danni, come già evidenziato nell’interrogazione, potranno essere coperti dagli 8 milioni di euro e essere spesi al 50% in spesa corrente.

I liguri – ha concluso Gagliardi – devono respirare al più presto dopo mesi difficili: insieme alla Regione ci impegneremo a far si che l’impegno si realizzi sin da subito in opere concrete.”