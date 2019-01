Polemiche su Salvini a cena con i renziani. Di Battista: “torna in te”. Replica: io ascolto tutti

Agenpress – Matteo Salvini al centro delle polemiche per una cena dell’associazione ‘Fino a prova contraria’ alla quale ha partecipato insieme ad esponenti vicini a Matteo Renzi come Maria Elena Boschi e Maro Carrai.

“Ma Salvini che ci va a fare a una cena da ancien régime insieme alle Boschi, ai Letta, ai Lotti e ai Carrai? Oltretutto certi soggetti sono ormai come i fili della luce. Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano”, scrive su Facebook Alessandro di Battista.

“Il tempo è prezioso, meglio occuparlo per dividere le banche d’affari da quelle commerciali più che dividere un pasto con certi commensali. Meglio puntare l’indice contro chi non ha tutelato il risparmio degli italiani più che alzare il mignolino e brindare assieme a chi ha contribuito a distruggerlo. La priorità adesso è cambiare l’art. 560 del CPC e difendere le case degli italiani, non partecipare a cene da 6.000 euro con Boschi, Amato e Tronchetti Provera. Salvini queste sono serate da Malagò, torna in te!”.

Immediata la replica del Ministro dell’Interno. “Perché dovrei stare lontano da Nordio, dalla Severino, da Cairo. Il mio dovere è incontrare e ascoltare tutti. Il novanta per cento di giudici, avvocati e magistrati fa bene il proprio lavoro e vogliono fare ancora meglio e quindi è mio dovere esserci. Da persona educata se mi invitano vado e non per l’onorevole Boschi. Alleanza? Dove c’è Renzi non ci sono io. Se vado ad ascoltare degli imprenditori dove c’è anche Renzi divento renziano? Mi sembra un ragionamento bizzarro”.