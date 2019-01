Rifiuti. Corrotti-Santori (Lega): “Roghi tossici e traffico di rifiuti attentato alla salute dei romani”

Agenpress. “La riqualificazione del campo rom La Barbuta non può più attendere. Al seguito dell’inchiesta della Procura di Roma che vede in totale indagate 57 persone e 15 in carcere per traffico illecito di circa 3 milioni di chilogrammi di rifiuti metallici per un profitto che si avvicina al mezzo milione di euro, chiediamo un intervento tempestivo su quello che si può chiamare a tutti gli effetti un attentato alla salute dei romani.

L’indagine in questione porta alla luce delle attività di smaltimento di rifiuti che avvenivano all’interno dei campi rom di via Salviati e La Barbuta in barba a qualsiasi normativa. I residenti dei campi, infatti, svolgevano operazioni di “cernita, separazione e disassemblaggio”, per l’estrazione delle componenti di valore dei rifiuti che venivano poi rivendute alla società di recupero al fine di conseguire un illegale profitto.

Un ringraziamento, per questo, va alle forze dell’ordine e alla magistratura per l’operazione portata a termine: è tempo di reagire e contrastare queste attività illecite su tutto il nostro territorio.”

Così in una nota Laura Corrotti e Fabrizio Santori, rispettivamente consigliere Lega Regione Lazio e membro Direttivo regionale Lega.