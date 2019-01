Meteo. Giornata all’insegna della pioggia. Temperature in aumento

Agenpress – AL NORD. Tempo perturbato in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia con piogge in pianura fin dal mattino e qualche nevicata in montagna intorno i 1000 metri di quota, tempo stabile e a tratti anche soleggiato sulle altre regioni. Condizioni invariate durante la seconda parte della giornata con neve oltre 700 metri di quota.

AL CENTRO. Maltempo sulle regioni centrali con piogge e acquazzoni sia nelle ore diurne che in quelle serali. Neve prevista in Appennino dai 1200-1500 metri di quota, in calo fino a 900 metri di quota in serata e nottata.

AL SUD. Nubi irregolari in transito al sud Italia con possibili precipitazioni in Sicilia, Calabria, Campania e Basicliata durante le ore diurne.

Situazione per lo più invariata durante le ore serali e notturne con possibili precipitazioni sparse, neve in Appennino dai 1400 metri di quota.

Temperature in lieve aumento sulle regioni centro-meridionali, stabili o in lieve calo al nord.