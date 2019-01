Fabrizio Cicchitto (ReL): Europee, il coraggio (in ritardo) del Cavaliere

Agenpress. Berlusconi ha deciso di scendere in campo alle elezioni europee per molte ragioni, ma la prima di tutte è che Forza Italia nel suo complesso, forse con l’eccezione del presidente della regione Liguria Toti, ha capito che con Salvini non c’è futuro. Salvini ha lanciato sé stesso non come erede fisiologico di Berlusconi, ma come leader politico del tutto alternativo al Cavaliere.

Salvini non pensa affatto ad un recupero anche parziale del personale politico centrista e moderato che non gli serve. Salvini pensa a tutt’altro, da un lato all’espansione e alla promozione di genuini quadri leghisti, dall’altro lato sta recuperando personalità politiche di origine missina o esplicitamente fascista perché nel Centro-Sud il “Capitano” non guarda troppo per il sottile: il suo motto rovesciato rispetto a quello della sinistra storica è “pas d’ennemi a droite”. A sua volta Berlusconi paga tutti gli errori politici, comportamentali, gestionali e mediatici del passato. Sul piano politico Berlusconi paga a caro prezzo la linea politica a zig zag seguita dal 2013 ad oggi.

Tenendo conto di tanti aspetti attinenti agli anni, alla salute, alla forte tendenza delle nuove tecnologie a bruciare uomini e cose nello spazio di un mattino anche chi ha dissentito da lui negli anni passati non può fare a meno per onestà intellettuale di rendere a Berlusconi l’onore delle armi e di augurare a lui e a Forza Italia un bel successo per l’Italia e per l’Europa perché fare ogni sforzo per sottrarre il parlamento europeo all’assalto dei sovranisti e dei populisti. A nostro avviso per raggiungere questo risultato Forza Italia come partito dovrebbe rinnovarsi in modo profondo, rovesciando il suo verticismo e i suoi meccanismi fondati sulla cooptazione che costituiscono il suo tradizionale modo di essere.

Così Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Liberta’, ex presidente della commissione affari esteri della Camera.