Minacce di morte al reporter antimafia Paolo Borrometi “Ti è rimasto poco tempo”

Agenpress. Una nuova gravissima minaccia nei confronti di Paolo Borrometi, giovane giornalista siciliano da anni nel mirino della mafia per la sua attività di reporter d’inchiesta contro le attività della criminalità organizzata. Un messaggio minatorio che, in siciliano, recitava “Picca nai”. Letteralmente “Poco ne hai” ma, tradotto in linguaggio comune, con un significato ben più agghiacciante: “Ti è rimasto poco tempo”. Un testo breve, contenuto in una delle tre buste recapitate presso la sede romana di Tv 2000 e composto con ritagli di giornale: una chiara minaccia di morte che il reporter ha denunciato ai Carabinieri in forma di querela, nella quale ha riportato nei dettagli la consegna e l’apertura del plico.

Borrometi è ospite fisso una volta a settimana del programma “L’Ora Solare”, trasmesso su Tv2000: ed è proprio nella portineria dello stabile dove si trova la redazione che il messaggio è stato recapitato in forma di anonimiato e accompagnato da tre chiodi.

L’ennesimo episodio che vede vittima il 35enne giornalista modicano, da cinque anni costretto a vivere sotto scorta per i suoi scritti “scomodi” volti a smascherare i contatti fra clan e politica. Attività che ha proseguito, nonosante la difficile vita condotta sotto il programma di protezione e le continue minacce subite (oltre alla rivelata notizia, grazie ad alcune intercettazioni della Procura di Catania, di un fallito attentato nei suoi confronti), con un’intensa produzione scritta, fra articoli, libri (l’ultimo dei quali, Un morto ogni tanto, pubblicato recentemente) ed editoriali su importanti testate nazionali. In una recente intervista concessa a In Terris, aveva affermato di non sentirsi un eroe civile ma di essere “semplicemente un ragazzo che difende il sogno di fare il giornalista e cerca di essere utile alla Sicilia, la sua terra”.

Già nel recente passato, Paolo Borrometi è stato oggetto di gravi minacce e, in alcuni casi, aggressioni per la sua attività giornalistica. Già nel 2014, aveva raccontato, era rimasto vittima di un pestaggiodal quale aveva riportato una seria frattura in più parti alla spalla e, nello stesso anno, vi era stato un tentativo d’incendio alla casa dei suoi genitori, dove si trovava. Dopo quel tentativo di ledere alla sua persona, aveva ricevuto una chiamata da parte del Questore e del comandante dei Carabinieri, i quali lo inserirono nel programma di protezione ritenendo la sua vita in grave pericolo. Da quel momento è iniziata la sua vita sotto scorta, durante la quale si sono susseguite, in più occasioni, lettere e altri messaggi d’intimidazione. Nell’aprile del 2018, la Procura di Catania aveva reso nota l’esistenza di un piano per ucciderlo con un’autobomba.