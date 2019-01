Rossi: “Di Maio vorrebbe assumere, non si capisce ancora con quale contratto, seimila persone da mettere nei centri per l’impiego”

Agenpress. Sull’attuazione del Reddito di cittadinaza è intervenuto il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, dopo l’incontro avvenuto il 21 gennaio degli assessori regionali al lavoro con il ministro Luigi Di Maio.

“Avviso ai naviganti in materia di navigator. – afferma Rossi – Come mi ha riferito Cristina Grieco, l’assessore della Regione Toscana alle politiche del lavoro, Di Maio vorrebbe assumere, non si capisce ancora con quale contratto, seimila persone da mettere nei centri per l”impiego, per far fronte alle domande per il reddito di cittadinanza”.

Rossi quindi aggiunge: “Poiché, per evidenti ”nobili” motivi si vuole attivare il reddito prima delle elezioni europee, si è pensato che tali assunzioni dovrebbero avvenire sulla base di semplici colloqui, praticamente a chiamata, scaricando poi sulle Regioni la responsabilità della regolarizzazione”.

“È opportuno avvertire i naviganti – ribadisce Rossi – che su questa materia la competenza è delle Regioni, come stabilito dalla Costituzione; la quale si preoccupa anche di dire che agli incarichi pubblici si accede per concorso. Quindi, se non saranno accolte le nostre richieste, tra cui quella di procedere a regolari assunzioni, il rischio è che tutto finisca nel caos – dichiara Rossi -Noi vogliamo collaborare ma non essere corresponsabili di una mistificazione a fini elettorali e di un fallimento amministrativo. In questo caso la Regione Toscana si riserverebbe di valutare eventuali profili di incostituzionalità dei provvedimenti governativi”.