Città insicure per 4 italiani su 10. Due su 10 temono aggressioni fisiche

La maggior parte degli italiani (68,6%) non è d’accordo con il recente provvedimento che consente ai “tiratori sportivi” di acquistare armi semiautomatiche tipo Kalashnikov fucili Ar15, e la possibilità di denunciare via e-mail il possesso di un’arma. Al contrario, per il 31,4% si tratta di un provvedimento giusto. Per il 39,7% dei cittadini la legittimazione del possesso di armi da fuoco è un pericolo perché le armi possono finire nelle mani sbagliate; tuttavia, per uno su quattro (24,2%) offre la possibilità a chiunque di difendersi dai malintenzionati e per il 22,3% è un diritto da riservare solo a categorie particolarmente esposte a rischi. Gli italiani rispondono nel 67,2% dei casi che non acquisterebbero un’arma per autodifesa mentre il 32,8% la comprerebbe.