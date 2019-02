L’Italia presenta l’iniziativa sull’Intelligenza Artificiale nel Regno Unito

L’obiettivo è il rafforzamento della cooperazione nel settore dell’innovazione

Agenpress. Si è conclusa oggi la due giorni di missione italiana nel Regno Unito per presentare le iniziative avviate – su impulso del Ministro Luigi Di Maio – inerenti l’intelligenza artificiale e, più in generale, le tecnologie emergenti.

La delegazione italiana ha condotto una serie d’incontri bilaterali con realtà governative e della ricerca operanti in ambito AI. Nel corso della missione si è tenuta presso l’ambasciata italiana una presentazione delle iniziative del Governo sul tema.

Un’occasione di confronto con il mondo della ricerca e dell’impresa inglese – condotta anche in un’ottica di rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore dell’innovazione – conclusa con la visita di due centri di ricerca all’avanguardia sul fronte AI quali l’Alan Turing Institute e l’Imperial College di Londra.

La delegazione italiana era composta dall’avvocato Marco Bellezza, consigliere giuridico per le comunicazioni e l’innovazione digitale, da Carmine America – consigliere per le relazioni internazionali -, dal professore Giuseppe Valditara – capo dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR – ed esponenti del mondo accademico e rappresentanti di AGID e Team digitale.