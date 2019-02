On. Renata Polverini (FI): Venezuela, astensione M5s-Lega il Governo come sempre decide di non decidere

Agenpress. La posizione di Lega e M5S a Strasburgo è vergognosa. Per l’ennesima volta la compagine di governo ha deciso di non decidere per evitare che anche al di fuori dei confini nazionali arrivasse la misura di cosa il Paese è costretto a subire.

Astenersi sulla vicenda venezuelana è ‘stare tra color che son sospesi’ e non è una bella situazione. Inoltre Di Maio, evidentemente a favore di Maduro, non riesce neanche in Europa a far prevalere la sua linea, rimanendo schiacciato da un Movimento indeciso e per giunta sempre con la paura del passo falso che gli faccia prendere elettorato. Cari 5Stelle la democrazia è una cosa seria e anche la volontà popolare, che primo o poi vi si scatenerà contro.

Così l’on. Renata Polverini (FI).