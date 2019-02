Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (F.I.): “Togliete il fiasco del vino a Di Maio, Italia in recessione”

Agenpress. “L’ Istat ha certificato che i Pil Italiano, nel quarto trimestre 2018, ha fatto registrare un’ altra battuta di arresto dello 0, 2 per cento. Dunque, il Paese è in recessione tecnica, come anticipato a Milano dal premier Conte il quale ha lealmente parlato di situazione non semplice in parte causata da circostanze internazionali. Per far fronte a questa situazione, che danneggia le famiglie e l’ occupazione, l’ Italia ha bisogno di un governo all’ altezza che agisca in modo responsabile.

Al contrario, l’esecutivo si perde dietro armi di distrazione di massa come migranti e reddito di cittadinanza. Invitiamo Salvini a dissociarsi dalla morsa dannosa dei 5 Stelle. In caso contrario anche lui sarà chiamato a rispondere del disastro.

In quanto a Di Maio, che aveva parlato pretenziosamente di boom economico qualche giorno fa, diciamo: toglieteli il fisco del vino”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò