Venezuela: le autorità devono rilasciare i giornalisti detenuti mentre seguono la crisi

Agenpress. Guevara-Rosas, direttrice di Amnesty International per le Americhe, ha dichiarato:

“La detenzione di giornalisti è un palese e profondamente preoccupante attacco alla libertà di espressione e al diritto alla verità, nel vano tentativo di impedire al mondo di vedere le massicce violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità venezuelane”.

“Una stampa libera è fondamentale per la difesa dei diritti umani in qualsiasi paese del mondo. Le autorità venezuelane devono garantire che i giornalisti siano in grado di lavorare in condizioni di sicurezza senza timore di rappresaglie, ordinare immediatamente il rilascio incondizionato di tutti i membri della stampa che restano in detenzione e astenersi dal deportare giornalisti stranieri che coprono le proteste in corso e la crisi istituzionale”.