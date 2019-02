Conte. Non c’è solo la Tav. Salvini. Tanti tunnel nelle Alpi, andiamo avanti. M5S. Non si farà

Agenpress – “I cantieri non si sono interrotti, il dibattito pubblico è preso dalla Tav che è un progetto complesso ma non possiamo fermarci a quest’opera”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte agli Stati generali della Cooperazione annunciando “un Patto sui cantieri” che sblocchi e velocizzi la realizzazione delle infrastrutture in Italia.

“Basta chiacchiere inutili su un’opera inutile, che non si farà. Punto. Pensiamo ai ponti, alle strade, agli argini dei fiumi di cui ha urgenza il nostro Paese. #NoTav #M5S”, ha scritto su Twitter il sottosegretario di governo, Manlio Di Stefano, del MoVimento 5 Stelle.

Ma Matteo Salvini nel corso della visita al Cantiere si è detto convinto di non “tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti. Si stanno facendo tanti tunnel nelle Alpi. Tutti stanno andando avanti, noi saremmo gli unici che si fermano”.

“E’ un governo che fa squadra, io sono qua non in polemica con nessuno ma per costruire. Nel contratto di governo – ha sottolineato Salvini – c’è la revisione dell’opera, che può e deve essere rivista: può costare di meno, si possono tagliare alcuni costi eccessivi. E’ un opera utile che può essere rivista, che può costare di meno”.

“In un momento di crisi economica rinunciare a 50 mila posti di lavoro e mettere a rischio la vita di tante aziende mi sembra assolutamente poco sensato”.

“Continueremo – ha affermato – Salvini – a fare quello che abbiamo sempre fatto, con testardaggine a guardare i numeri, basta che siano oggettivi e non siano numeri che vengono giù dalle montagne. Se il treno va dritto va più veloce e consuma meno. Se invece va su e giù e fa le curve ci mette più tempo e consuma di più. Non occorre uno scienziato per intuirlo. Però sono contento che gli italiani grazie alle telecamere e alle macchine fotografiche dei giornalisti possono vedere che il tunnel c’è e che non stiamo parlando di un campo di grano. Sono ben contento – ha concluso – di avere investito questa mattinata a Chiomonte”.