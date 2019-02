Recession. Sapelli. Manovra sbagliata, non prevede investimenti. Governo di propaganda

Agenpress – “In Italia questo fa più paura di altrove perché si innesca nella deflazione europea. Purtroppo il governo deve sempre fare propaganda e dice: diminuisce il Pil ma aumenta l’occupazione. Come fa la gente a capire se metti insieme queste due cose? Non è possibile in 15 giorni avere dei risultati, è roba da pazzi. Però la signora Gina ci crede, ma chissà se prima o poi si stuferà la signora Gina”.

Lo dice l’economista Giulio Sapelli intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, sulla recessione tecnica.

“La recessione tecnica si affronta con gli investimenti. Ci si risolleva con due meccanismi: uno a lungo termine che c’è nel reddito di cittadinanza che è fatto però molto male perché mescola l’assegno per la povertà, che va benissimo, ma vorrebbe essere anche una lotta alla disoccupazione. Per farla bisognerebbe che i centri per l’impiego funzionassero. Purtroppo 20 anni di malgoverno hanno distrutto la PA con le riforme del ministro Bassanini e della ministra Madia. Bisognava prima riformare i centri per l’impiego e poi fare una politica contro la disoccupazione. Bisogna uscire da queste schermaglie propagandistiche e fare le cose serie. Questa manovra produrrà pochi effetti perché ha pochi soldi sugli investimenti. Bisognava essere coraggiosi e non fare quel balletto sul 2,4%, bisognava andare avanti come aveva detto il Prof. Savona, mediare con l’Europa senza quegli scontro la Germania e la Francia, bisognava abbozzare. Siamo già in una spirale complicata, aumenta la disuguaglianza sociale, c’è stato il crollo dell’ascensore sociale, l’università oggi crea disoccupati anziché occupati. Abbiamo molto indebolito gli istituti tecnici e professionali, che sono una forza della Germania, della Francia e degli Usa”.