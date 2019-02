Recessione. Cicchitto (ReL), per Di Maio tecnicamente è un boom economico

Agenpress – Il vicepremier Di Maio ha affermato che i governi precedenti hanno detto il falso sulla situazione economica. Ciò chiama in causa l’Istat e la Banca d’Italia. Di Maio però finora non ha fornito prove di questo falso. In compenso però ci ha detto qualche giorno fa che siamo alla vigilia di un boom economico. Se usassimo lo stesso linguaggio del suo Movimento potremmo dire che si comporta come un pagliaccio. Così Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Liberta’, ex presidente della commissione affari esteri della Camera.