Tav. Il M5S contro Salvini. Non si farà. Dire che riduce il traffico e lo smog è solo propaganda

Agenpress – “Salvini deve capire che è necessario dire Sì a un modello di sviluppo che faccia gli interessi dei cittadini e non quello di qualche grande impresa o colosso finanziario: faremo le valutazioni di dettaglio con l’analisi costi-benefici alla mano. Intanto i cittadini devono sapere che non è vero che l’opera è già iniziata, che la possibilità di non farla partire c’è e che sono già in campo alternative che vanno incontro alle esigenze dei pendolari e dei cittadini in generale”.

Lo affermano in una nota i deputati M5S della commissione Ambiente della Camera.

“Dobbiamo avere l’alta capacità di fare opere utili: la Torino-Lione non è tra queste, perché non risponde alle esigenze dei cittadini piemontesi, che necessitano di ben altre infrastrutture, e a nostro avviso non risponde alle esigenze del Paese, dal momento che l’opera è stata progettata su previsioni di traffico merci sballate. Quella tratta è morta ancor prima della partenza”.

“L’Italia deve diventare un grande cantiere diffuso per realizzare ferrovie, puntare sul trasporto pubblico e sul miglioramento della qualità della vita dei pendolari, mettere in sicurezza il territorio e raccogliere le sfide di un futuro sostenibile.

“Le alternative ci sono e offrono maggiori benefici in termini ambientali, di occupazione e di creazione di benessere diffuso. Dire che il Tav riduce il traffico e lo smog è solo propaganda: il vero impatto è quello delle provinciali intasate e delle tangenziali e città bloccate. È su questo che vanno fatti investimenti!”.