Tav. Salvini. “L’opera si può ridimensionare con un risparmio di 1 mld, ma si farà”

Agenpress – “Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini al suo arrivo nel cantiere Tav di Chiomonte.

“E’ un governo che tiene all’ambiente, che vuole ripulire l’aria e togliere i tir dalle autostrade? Bene, quest’opera lo fa ed io penso sia meglio avere meno inquinamento, meno auto in giro e più treni”, ha aggiunto Salvini.

“I 5 stelle hanno ragione, il progetto è partito probabilmente sovrastimato, ma ci sono 25 chilometri già scavati nella montagna: ritengo più utile completarli anziché riempire i buchi”, ha detto ancora.

“L’opera si può ridimensionare, il contratto di governo è chiaro. A occhio si può risparmiare almeno un miliardo di euro, da reinvestire sulla metro di Torino o per il sostegno ai comuni interessati dall’opera”.

“A occhio si può risparmiare 1 mld di euro dei 4,5 previsti da reinvestire nella metro di Torino per mitigare l’impatto ambientale e per il sostegno ai Comuni interessati dall’opera”. Poi la considerazione legata all’ambiente: “Quest’opera toglie un milione di tir e tanto inquinamento dalle autostrade”.

“Si stanno facendo tanti tunnel nelle Alpi. Tutti stanno andando avanti, noi saremmo gli unici che si fermano. È un governo che tiene all’ambiente, che vuole ripulire l’aria e togliere i tir dalle autostrade? Bene, quest’opera lo fa e io penso sia meglio avere meno inquinamento, meno auto in giro e più treni”.

Nonostante le divergenze con l’alleato, però, Salvini sottolinea: “Io sono qua non in polemica con nessuno ma per costruire”. E sull’analisi costi-benefici, il ministro dice: “Non l’ho vista, è in dirittura d’arrivo. Non ci sono i tifosi del sì e del no”. Sui soldi, Salvini si dice speranzoso di riceverne altri dall’Ue: “Si può e ci si deve sedere al tavolo col governo francese e l’Unione Europea, io conto per esempio che il buon senso che dimostrerà il governo italiano porterà altri soldi da Bruxelles all’Italia”.