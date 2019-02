Bellanova (PD): “Basta lacerazioni e polemiche. Il compito del Pd è ricostituire il tavolo del centro sinistra in Puglia”

Agenpress. “Il nostro compito non è avallare fughe in avanti e tanto meno fomentare lacerazioni, peraltro destituite di fondamento. Se oggi chiedessimo ai cittadini pugliesi la ragione di polemiche che occupano saldamente da giorni pagine e pagine di giornali dubito che riuscirebbero a rispondere.

Dubito anche che questa discussione abbia alcunché di attrattivo se non per alcuni, pochissimi, addetti ai lavori.Il compito del Pd oggi in Puglia è ricostituire un tavolo di lavoro e confronto che impegni le forze politiche del centro sinistra e chiunque vorrà riconoscersi in questo metodo e in questo campo nell’elaborazione di una piattaforma programmatica per il governo della Regione.

Oggi lo sforzo che dobbiamo essere capaci di compiere, e che ci deve trovare coesi, è prioritariamente questo. Ed è ovvio che compierlo con la necessaria responsabilità e determinazione non lascia spazio ad altro”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova, in vista dell’incontro politico calendarizzato per lunedì prossimo a Bari.