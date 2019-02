Cannabis, Civati: Oms certifica doti terapeutiche, cambiare politiche in Italia

Agenpress. “L’Organizzazione mondiale della sanità ha certificato le qualità terapeutiche della cannabis con la raccomandazione di rimuoverla dalle sostanze più pericolose. C’è l’attestato della scienza, definitivo, su questo dibattito che in Italia sta scivolando di nuovo sul sentiero del proibizionismo: serve invece un cambio radicale delle politiche in materia di legalizzazione. È una battaglia di civiltà e legalità, preziosa per sottrarre risorse alle mafie con il risultato di aumentare gli introiti per le casse statali. Un’operazione vincente su tutti i fronti, bloccata solo dai settarismi retrogradi”.

Lo dichiara Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, commentando lo studio dell’Oms e segnalato dal Forum Droghe e Fuoriluogo.

“Mentre l’Oms riporta risultati evidenti con la richiesta di riclassificazione della cannabis – aggiunge Civati – in Italia c’è la tentazione di un ritorno al passato, una battaglia condotta dal solito ministro Fontana con il Movimento 5 Stelle che acconsente in silenzio. Rinunciando anche a questo punto del suo vecchio programma”.