Nominato Gian Carlo Blangiardo nuovo Presidente dell’Istat

Agenpress. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 31 gennaio 2018, ha deliberato – su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione della Camera dei deputati – la nomina di Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Blangiardo si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 1998 – secondo quanto riportato dal curriculum pubblicato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca – è Professore ordinario di Demografia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. In precedenza è stato Professore ordinario di Demografia presso l’Università degli Studi di Milano (Facoltà di Scienze Politiche).

Ha collaborato con Enti e Istituzioni nazionali e internazionali avendo anche ollaborazioni scientifiche a livello istituzionale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istituto Nazionale di Statistica Istat, Regione Lombardia, Comune di Milano). E’ stato Membro del Government Expert Group on Demographic Issues of The European Commission Bruxelles, del Comitato Scientifico della Fondazione Ismu (Istituto per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità). E’ stato Vice coordinatore dell’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità Ismu-Regione Lombardia, Membro delle Commissioni Istat sulla misura del Benessere Equo e Sostenibile (BES) e della Commissione per la definizione delle modalità di realizzazione del Censimento continuo, del Consiglio direttivo del Centro Famiglia dell’Università Cattolica del S.Cuore, Milano, del Comitato Tecnico Scientifico (area Sociale) della Regione Lombardia(2010-2012), del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia presso la Presidenza del Consiglio (2010-2012), del Consiglio Scientifico dell’Osservatorio Regionale sull’Esclusione Sociale della Lombardia (2008-2012), del Consiglio Scientifico dell’Osservatorio Regionale sui Minori della Lombardia (2008-2012), del Comitato Scientifico del Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana (2010-2013), del Comitato per la stima della povertà assoluta (2006-2007) e per la misura del benessere „Oltre il PIL“ (2011-2012) presso l’Istituto Nazionale di Statistica Istat, della Commissione Istat per la definizione dei Collegi elettorali plurinominali (giugno-luglio 2015), del Consiglio Scientifico della Fondazione De Gasperi e della Fondazione NovaRespublica. dal 2003al 2009 è stato prima Membro, poi Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo di Milano- Bicocca.

Dal 2003 al 2007 è stato Membro della Commissione Nazionale sull’Esclusione Sociale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

E’ stato Membro del Consiglio Direttivo e poi Vicepresidente della Società Italiana di Economia Demografia e statistica (Sieds). Negli anni 1998-2001 e 2009-2012 è stato Direttore del Dipartimento di Statistica dell’Università di Milano-Bicocca. Dal 1998 al 2000 è stato Presidente del Gruppo di Coordinamento della Demografia presso la Società Italiana di Statistica (SIS).

Dal 1997 al 2000 è stato Ricercatore presso l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione IRP del CNR, mentre dal 1999 al 2002 ha presieduto la Commissione Istat sugli aspetti tecnici e metodologici del Censimento della Popolazione 2001. Membro della delegazione italiana alla United Nations International Population Conference a Mexico City (1984) e al Cairo (1994) e Presidente del Comitato Nazionale e organizzatore della III Conferenza Europea sulla Popolazione, Milano 1995, EAPS-IUSSP.

Ha collaborato con i quotidiani “Il Sole24ore”,“ Avvenire”, “Eco di Bergamo”, “Il Sussidiario.net”, il Foglio.

Ha avuto diverse esperienze specifiche in tema di esclusione sociale e di immigrazione.