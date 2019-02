On. Claudia Porchietto (FI): TAV, Di Battista senza mandato popolare detta la linea perché Di Maio troppo debole

Agenpress. Un buco inutile che costa 20 miliardi. Questa è la Tav per Alessandro Di Battista? Non so quale mandato abbia il ‘passionario’ del Movimento 5Stelle, resta il fatto che è un ex deputato, richiamato a fare politica solo perché il capo politico, Luigi Di Maio, è troppo debole e soprattutto incapace di reggere il confronto con Salvini.

La Torino-Lione è un’opera che custodisce non solo il futuro del Paese, ma che conta centinaia di posti di lavoro. Se questo non conta nulla per Dibba e Giggino, mi dispiace hanno sbagliato mestiere.

Così l’on. Claudia Porchietto (FI).