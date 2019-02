On. Gianfranco Librandi (PD): Venezuela, Fico per la terza via? Unica strada sono nuove elezioni

Agenpress. Il presidente della Camera Fico invoca per il Venezuela una terza via. Viene da chiedersi ‘quale?’. Il popolo è affamato, non ci sono farmaci, i bambini muoiono. Quale sarebbe la soluzione per la terza carica dello Stato?

Maduro sta piegando un intero popolo, che invece è sceso in piazza per riconquistare una democrazia calpestata. La terza via, caro presidente, sono nuove elezioni. I 5stelle se ne facciano una ragione e appoggino la risoluzione Ue.

Così l’on. Gianfranco Librandi (Pd).