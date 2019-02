On. Renata Polverini (Forza Italia): Economia, Visco dice la verità inutile predire futuro bellissimo e boom economico

Agenpress. I 5Stelle non possono continuare a trincerarsi dietro “è tutta colpa del Pd”. Ormai nessuno gli crede più, la teoria del complotto e quella del ‘è sempre colpa di qualcun altro’ gli si sta ritorcendo contro.

Il governatore Visco oggi è stato chiaro, con le misure messe in campo dal governo giallo-verde si sta rallentando l’economia e bloccando gli investimenti dall’estero. Servono riforme, ed è evidente che il reddito di cittadinanza non fa parte di queste. Invece di predire un futuro bellissimo e un boom economico, come se si interrogassero le stelle, Conte & Co. facciano mea culpa e si dimettano.

Così l’on. Renata Polverini (FI).