Pensioni, Silvestroni (FdI): forze dell’ordine ingiustamente discriminate

Agenpress. “Il decreto sul reddito di cittadinanza continua a fare danni. Molto preoccupante l’esclusione dall’anticipo del Tfs per il comparto sicurezza e difesa. Auspischiamo che in fase di conversione del decreto in legge venga corretta questa stortura che rischierebbe di discriminare ingiustamente e immotivatamente una categoria di lavoratori colpevoli solo di indossare una divisa. Siamo pronti a dare battaglia per porre rimedio a questa palese ingiustizia” lo ha dichiarato in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.