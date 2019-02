Pil: F. Boccia, Italia Ferma. Serve manovra correttiva 2019 e rilancio investimenti

Agenpress. “I due trimestri consecutivi di calo nella seconda metà del 2018, l’incertezza sulla crescita, la politica di Bilancio caotica del governo Conte e lo spread sempre molto alto e, comunque, superiore alla media ipotizzata nell’ultima Nadef impongono un immediato confronto parlamentare. Mettere la testa sotto la sabbia pensando che in primavera, d’incanto, qualcosa accadrà è da irresponsabili. Serve una manovra correttiva per il 2019 perché è fin troppo evidente che non saranno raggiunti gli obbiettivi di crescita.

Serve correggere i conti per evitare e prevenire altri problemi finanziari ma soprattutto per provare a invertire il clima di sfiducia crescente delle imprese. Serve con urgenza una sterzata sugli investimenti pubblici, gravemente bassi, e su quelli privati perché preoccupano sempre più le riduzioni di investimenti in beni strumentali delle imprese. Va cambiato questo clima di sfiducia”.

Così Francesco Boccia, deputato PD.