Sen. Bellanova (PD): “Tutti i limiti del Reddito di Cittadinanza”

Agenpress. “Un equivoco si aggira per l’Italia e, di recente, anche in molti studi televisivi. “Perché il Pd critica il Reddito di Cittadinanza? Non è, questa, una vera e propria misura di sinistra? Dunque è vero che della povertà e dei poveri non ve ne frega niente”.

Provo a sbrogliare la matassa”.

Si apre così la riflessione della Senatrice Teresa Bellanova pubblicata oggi su Quotidiano di Puglia. “La povertà”, sottolinea Teresa Bellanova, “è un tema serissimo, un problema enorme. Per questo, noi per primi, avevamo messo in campo azioni radicali e coraggiose, e la prima misura universale e strutturale, nel nostro Paese, per sconfiggerla.

Il Reddito di Cittadinanza è invece una misura confusa e contraddittoria che confonde e sovrappone strategia per l’inclusione sociale e politiche attive per l’occupazione (che sono altra cosa) e manda un messaggio pericolosissimo. Suona così: se hai un lavoro purchessia, anche povero o poverissimo, smetti di essere povero. Niente di più falso soprattutto in un Paese come il nostro dove il lavoro povero – complice un sistema produttivo che ha spesso preferito competere sui bassi costi invece che sulla qualità e sull’innovazione – è diffusissimo ed è uno dei motivi della mancata crescita rispetto agli altri paese europei. Soprattutto ha un impianto debolissimo, direi inesistente, sul versante delle politiche sociali”.

Dopo aver evidenziato la debolezza di una misura che annulla il ruolo dei Comuni e dei Servizi sociali, “vere e proprie antenne sensibili fondamentali per la conoscenza dei bisogni dei cittadini”, non procede nella necessaria strategia di riorganizzazione dei Centri per l’Impiego e rischia di vanificare la mole enorme di assunzioni previste in un meccanismo clientelare “di antica memoria”, la senatrice Bellanova conclude: “Per questo mi auguro che in Parlamento si svolga una discussione di merito, non venata da alcun pregiudizio. In cui abbiano pieno coinvolgimento i saperi e le competenze presenti e a disposizione. Non è obiettivo di tutti garantire un ulteriore salto di qualità nella lotta alla povertà in questo Paese?”.