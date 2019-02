Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (F.I.): “Sindaci rispettino la legge”

Agenpress. “Apprendiamo che il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, disapplicando il decreto sicurezza e contro l’ operato dei dipendenti del comune che avevano giudicato irricevibili le relative domande, ha iscritto all’ anagrafe della città siciliana, 4 migranti, tre bengalesi ed una libica. Indipendentemente dalla valutazione sul decreto sicurezza del governo, che va rivisto, troviamo sconcertante che un pubblico ufficiale non applichi una legge dello Stato.

I sindaci, dunque, rispettino la legge e se hanno dubbi sulla validità del decreto, come è giusto, si rivolgano alla competente Magistratura. Ma, nelle more, si adeguino ad essa, come tutti i cittadini”: lo dichiara in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.