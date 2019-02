Tav. Di Battista contro Salvini. “Se va avanti, tornasse da Berlusconi e non rompesse i coglioni”

Agenpress – “Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi e non serve ai cittadini tornasse da Berlusconi e non rompesse i coglioni”. E poi: “Ancora la Tav? Una stronzata. Per noi un Paese riparte sulle infrastrutture, ma sulle infrastrutture giuste, per i cittadini e i pendolari.

“Questa storia che il M5s è per il No alle infrastrutture è una bugia totale che, come tante bugie che ci hanno riguardato, smantelleremo giorno per giorno. Siamo favorevoli all’Alta Velocità Roma-Pescara, all’Alta Velocità Roma-Catania, all’Alta Velocità Roma-Matera, a investire nella metropolitana di Torino, nei porti di Trieste e di Genova. Siamo favorevolissimi alle infrastrutture giuste per i cittadini e per i pendolari“.

Affondo di Alessandro di Battista contro la Tav e Salvini che replica: “troveremo un’intesa con i Cinquestelle. C’è già un’idea di compromesso sulla Tav. C’è un’ipotesi per ridurre l’impatto ambientale. In ogni caso andiamo avanti”. Anche Di Maio, più tardi, raffredda la polemica: “A Salvini dico: non utilizziamo i temi dei nostri oppositori per farci dividere”.

Sullo scontro interviene Giuseppe Conte. “Sulla Tav – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ho preso un impegno a nome del governo: di procedere alla decisione finale non sulla base di sensibilità personali o di una singola forza politica. Il contratto di governo prevede una ‘revisione’ del progetto. Abbiamo interpretato questa clausola quale necessità di procedere all’analisi costi-benefici”.