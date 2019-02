Tav. Governo diviso. Di Maio dice no, “fino a quando ci saremo noi”. Salvini evita lo scontro

Agenpress – “Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che è a zero. Noi stiamo dalle parte delle opere utili da fare, quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall’altra parte”, dice durante una diretta Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, e chiarisce che “finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav non ha storia. Ma quando tutti i signori che in questi anni hanno sostenuto Renzi e Berlusconi stanno da una parte, il M5s sta dall’altra, dalla parte delle opere utili come la nuova metro a Torino, una linea Roma-Pescara, la Tav Palermo-Catania. Quando i signori dei grandi potentati che hanno ridotto il Paese in queste condizioni tifano per un’opera inutile come la Torino-Lione il M5s sta col popolo». Quindi, sintetizza il vicepremier, “più che scontro aperto” con la Lega, sulla Tav “il discorso è chiuso: possiamo semplicemente dire che finché il M5s sarà al governo quel cantiere non inizierà, perché non è stato scavato neanche un centimetro”.

Propone quindi “un tavolo con i costruttori italiani per scrivere un decreto legge per accelerare i cantieri. I cantieri non sono chiusi ma sono lenti. Non possiamo smantellare il codice degli appalti con una legge ordinaria. Dobbiamo farlo con urgenza”.

Salvini però ribadisce che si va avanti e spiega: “Ci sono ingegneri, operai, imprenditori, pendolari, italiani che non vedono l’ora che i lavori ripartano. Faremo tutto il possibile perché sia così, ridimensionando il progetto, tagliando megastrutture, tagliando sprechi per investirli in altro, però dal mio punto di vista lasciare a metà un’opera non ha mai senso”.

Il leader della Lega evita lo scontro: “Guardo i numeri. Se i numeri mi dicono che mi costa di più fermare un’opera piuttosto che finirla mettiamoci a un tavolo. Sto ancora aspettando questo benedetto rapporto su costi e benefici”.

Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino auspica che i lavori vadano avanti perché “Piemonte e Italia hanno bisogno che il cantiere non si fermi”. E commenta il dissenso in proposito tra Di Maio e Salvini definendolo “una colossale pantomima. Prima bloccano l’opera e poi vanno in scena con il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Uno visita il cantiere e dice che l’opera si deve fare e l’altro dice che non c’è nulla. Fanno parte dello stesso governo, si confrontino e decidano di proseguire con gli scavi”.